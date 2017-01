Gouden Ganzenveer voor Arnon Grunberg

AMSTERDAM - Schrijver Arnon Grunberg krijgt de Gouden Ganzenveer 2017. Gerdi Verbeet, voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer, maakte dat maandagavond bekend in het televisieprogramma Jinek.

Door ANP - 9-1-2017, 23:24 (Update 10-1-2017, 0:01)

Verbeet noemde Grunberg ,,een multitalent met een productie waar u en ik moe van zouden worden’’. De academie geeft de jaarlijkse culturele prijs aan iemand die iets bijzonders heeft gepresteerd op het terrein van het geschreven woord die ook een bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijk debat. Volgens de academie is Grunbergs betrokkenheid groot en is ,,geen vluchtelingenzee hem te hoog, geen oorlogsgebied hem te gevaarlijk, geen politiek onderwerp hem te netelig''.

Grunberg noemde het een beetje ,,rare prijs’’, omdat het de eerste prijs is na de dood van zijn moeder. Grunberg: ,,Je schrijft niet omdat je prijzen wil winnen, maar je wil prijzen winnen omdat je hoopt dat je ouders trots op je zijn.’’ De prijsuitreiking is 6 april in Amsterdam.

De Gouden Ganzenveer wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt. Onder de eerdere winnaars zijn Annejet van der Zijl, Maria Goos, Kees van Kooten, Remco Campert en Geert Mak.