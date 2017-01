Bijna 150 aansluitingen Ede hebben weer gas

EDE - Na de omvangrijke gasstoring van afgelopen weekeinde in de Gelderse plaats Ede hebben 147 adressen weer de beschikking over gas. Onder de aansluitingen die weer bediend kunnen worden, zijn ook de drie getroffen basisscholen, maakte de gemeente Ede dinsdag bekend.

Door ANP - 10-1-2017, 9:14 (Update 10-1-2017, 9:14)

Maandag bleven de onderwijsinstellingen dicht omdat het er veel te koud was. De kinderen hadden daardoor een dag langer kerstvakantie. Dinsdagochtend gingen de scholen weer open.

De bewoners van 487 woningen in de wijk Maandereng kwamen zaterdag zonder gas te zitten door een gat in een leiding onder een afrit van de A12. Door de breuk kwam er water in de leidingen terecht waardoor de gasleidingen eerst moeten worden schoongemaakt. Het opnieuw aansluiten is een lastige en tijdrovende klus. Liander-medewerkers moeten alle huizen langs om de leiding te controleren en de kraan weer open te zetten.