Twee hetzes over één probleem

Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen Een asielzoeker gaan de poort van het azc in Weert binnen.

’Asielzoekers zijn een plaag’ en ’De Telegraaf bezondigt zich aan nazistische praktijken’. Deze standpunten - in tal van variaties geformuleerd - overspoelden afgelopen weekeinde de sociale media. Aanleiding was een verhaal in de landelijke krant onder de kop: ’Kansloze asielplaag ongehinderd verder’. Trending topic op Twitter.

Door Job Janssens - 10-1-2017, 9:49 (Update 10-1-2017, 9:49)

Twee hetzes. Eentje tegen asielzoekers en eentje tegen De Telegraaf. Beide zijn ziekelijk, maar weerspiegelen wel de gefrustreerde staat waarin wij ons collectief bevinden. De landelijke krant snijdt een bestaand probleem aan in zijn zaterdaguitgave, namelijk...