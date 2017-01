Kieswijzers maken zich op voor verkiezingen

ANP Kieswijzers maken zich op voor verkiezingen

AMSTERDAM/DEN HAAG - Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart maken de kieswijzers Kieskompas en Stemwijzer zich op om via hun websites weer miljoenen Nederlanders van politiek advies te voorzien.

Door ANP - 10-1-2017, 17:50 (Update 10-1-2017, 17:50)

De Stemwijzer gaat op 6 februari online. Het is een initiatief van Prodemos, een onafhankelijke organisatie die betrokkenheid van de burger bij democratische rechtsstaat wil vergroten. Aan de hand van de partijprogramma´s stelt Stemwijzer een vragenlijst op die aan de deelnemende partijen wordt voorgelegd. Aan de hand van hun antwoorden worden stellingen geformuleerd. Bij de laatste Kamerverkiezingen in 2012 trok de site meer dan 4,8 miljoen bezoekers.

Kieskompas gaat waarschijnlijk vanaf 11 februari de lucht in. Deze site begon in 2006 als initiatief van dagblad Trouw en politicoloog André Crouwel van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2007 is het een aparte onderneming waarvan de Vrije Universiteit een van de aandeelhouders is. Bij de verkiezingen vier jaar geleden voorzag de site ongeveer 1,5 miljoen mensen van informatie.

De werkwijze van Stemwijzer en Kieskompas verschillen. Bezoekers kunnen bij de Stemwijzer met 'eens’, ' oneens’ of 'geen van beide' reageren op de stellingen. Kieskompas maakt gebruik van een vijfpuntsschaal: van helemaal mee eens naar helemaal niet mee eens.