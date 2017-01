Man overlijdt door val in liftschacht Utrecht

UTRECHT - Op een bouwplaats in Utrecht is een Brit tijdens werkzaamheden om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Volgens de Arbeidsinspectie is de man in een liftschacht gevallen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De politie doet onderzoek. Zijn familie is op de hoogte gebracht.

Door ANP - 11-1-2017, 10:36 (Update 11-1-2017, 10:36)