ANP Horeca hoofdstad licht de hand met drankregels

AMSTERDAM - Cafés en andere horecagelegenheden in Amsterdam presteren slecht als het gaat om controle van de minimumleeftijd en het blijven schenken aan mensen die al dronken zijn. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het college van B en W heeft laten doen.

Door ANP - 11-1-2017, 10:53 (Update 11-1-2017, 10:53)

Voor het onderzoek werden 'mystery shoppers' op pad gestuurd naar cafés, supermarkten, slijterijen, cafetaria's, avondwinkels en sportverenigingen. Ze bekeken daar of er werd gecontroleerd op leeftijd en testten in cafés of ze nog alcohol konden krijgen terwijl ze (deden alsof ze) flink aangeschoten waren.

De minimumleeftijd werd het best gecontroleerd in supermarkten en slijterijen. Sportverenigingen, avondwinkels en vooral de horeca scoorden het slechtst. Ook het verbod op doorschenken aan mensen die al een stuk in de kraag hebben, werd in de bezochte cafés slecht nageleefd.