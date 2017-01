Islamitische school in vakantie beschoten

AMSTERDAM - Onbekenden hebben tijdens de kerstvakantie de islamitische basisschool As-Siddieq in Amsterdam-Noord beschoten. Dat bevestigde de politie woensdag na een bericht van AT5.

Door ANP - 11-1-2017, 11:36 (Update 11-1-2017, 11:36)

De politie denkt dat de school rond de jaarwisseling is beschoten. Ze heeft geen aanwijzingen dat het een gerichte actie tegen de school was, maar gaat uit van 'gewone' vernieling. ,,Het gebouw stond leeg tijdens de vakantie. Soms vinden mensen het dan leuk om extreme risico's te nemen. Wij doen er alles aan diegenen op te sporen", zegt een woordvoerder. Volgens hem is het niet uniek dat een school is beschoten en is dat in Amsterdam wel vaker gebeurd.

Een van de ouders zegt tegen AT5 dat er meer dan acht kogelgaten zijn en dat ouders en leraren zich niet meer veilig voelen. Op de site van de stadszender zijn foto's te zien.