Taakstraf voor 'treitervlogger' Boef

ANP Taakstraf voor 'treitervlogger' Boef Bekijk Fotoserie

BREDA - Vlogger en rapper Boef heeft woensdag van de politierechter in Breda een taakstraf gekregen van tachtig uur, waarvan veertig voorwaardelijk. De rapper heeft zich schuldig gemaakt aan het beledigen van een agent in een van zijn filmpjes op social media.

Door ANP - 11-1-2017, 16:25 (Update 11-1-2017, 18:37)

Ook is de Tilburgse rapper veroordeeld omdat hij zich in september niet bij de politie meldde, terwijl dat wel moest. Boef, behangen met goud en de hele zitting verscholen onder een enorme capuchon met bontkraag, beriep zich op artistieke vrijheid. De rechter was het daarmee niet eens. Dat hij zich niet meldde, kwam volgens de rapper doordat een optreden was uitgelopen.

De officier van justitie had honderd uur werkstraf en twee weken voorwaardelijk geëist, tegen de man die in haar ogen een treitervlogger is.

Vechtpartij

Sofiane Boussaadia, zoals Boef heet, werd vorig jaar in september opgepakt, toen hij jongeren zou hebben opgeroepen tot een vechtpartij met de aanhang van een rivaliserende rapper in Tilburg-Noord. Toen hij na vier dagen vrij kwam, zei hij in een filmpje op Snapchat dat hij de dochter van een agent 'zou neuken’. De rechter noemde dat 'denigrerend en schofferend’.

De rapper moest zich op 17 september tussen twee concerten door melden bij de politie. De eerste liep uit, zei hij woensdag. Daarna zou hij met 180 kilometer per uur van Kerkrade naar Tilburg zijn gereden, maar toen werd hij aangehouden. Daardoor kon hij zich niet melden, vertelde hij.

Vanwege de ophef rond zijn persoon werden in september optredens van hem in Dordrecht, Eindhoven en Tilburg geannuleerd.