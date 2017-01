Expositie over het fenomeen Taschen

MAASTRICHT - Museum aan het Vrijthof in Maastricht wijdt vanaf 5 maart een tentoonstelling aan het uitgeversfenomeen Taschen, uitgeverij van zowel betaalbare en toegankelijke boeken over met name kunst als van peperdure, niet te tillen salontafelboeken met spectaculaire foto's. Volgens het museum is het voor het eerst in Europa dat er een tentoonstelling over Taschen is.

Door ANP - 11-1-2017, 17:05 (Update 11-1-2017, 17:05)

De expositie heeft plaats tegen de achtergrond van de kunstbeurs Tefaf, die dan plaatsheeft in de hoofdstad van Limburg. Uitgever Benedikt Taschen heeft met zijn billijke en vrij eenvoudig te behappen boeken over kunstenaars en kunststromingen nogal wat betekend voor de toegankelijkheid van de kunst. Tegelijk werkt hij met befaamde fotokunstenaars als Helmut Newton en Annie Leibovitz samen aan zeer speciale, vaak gelimiteerde uitgaven, die soms wel een meter hoog zijn en zelfs een eigen, ook speciaal vervaardigde standaard behoeven.

Er zijn exemplaren die duizenden euro's kosten, maar dan heb je ook wat. Een boek met een maansteen over de eerste maanlanding bijvoorbeeld. Taschen geeft ook pittig pornorgrafisch werk uit en ook dat laten ze naar eigen zeggen zien aan het Vrijthof, in een speciale 'adult room'.