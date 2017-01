Hollandsche IJsselkering gesloten om storm

ANP Hollandsche IJsselkering gesloten om storm

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Rijkswaterstaat heeft in de nacht van woensdag op donderdag de Hollandsche IJsselkering gesloten vanwege de storm. De schuiven van dit Deltawerk bij Krimpen aan den IJssel gaan dicht bij een waterstand hoger dan 2,25 m boven NAP. Donderdagochtend om 7.00 uur gaat de kering weer open. Ook voor vrijdag staat een tijdelijke sluiting gepland. De kering sluit gemiddeld drie keer per jaar.

Door ANP - 12-1-2017, 2:41 (Update 12-1-2017, 2:41)

Twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. De Maeslantkering bij Hoek van Holland wordt vrijdagmiddag daarom mogelijk ook gesloten, zo waarschuwen de autoriteiten. ,,De voor vrijdag verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium,'' aldus Rijkswaterstaat. De in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering werd slechts een keer eerder voor storm gesloten, in 2007.