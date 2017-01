Hagenaar verdacht van uitreizen naar Syrië

DEN HAAG - Een 47-jarige man uit Den Haag is aangehouden op verdenking zich te hebben aangesloten bij een terroristische organisatie in het strijdgebied in Syrië, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend.

De Hagenaar zou volgens de verdenking tussen 5 september 2016 en 14 december 2016 in Syrië hebben deelgenomen aan de gewapende strijd.

De vermeende jihadist werd op 14 december in Turkije aangehouden en is op 6 januari onder begeleiding van de marechaussee teruggebracht naar Nederland.

Woensdag 18 januari moet hij voor de raadkamer verschijnen, die verder zal beslissen over zijn voorlopige hechtenis.