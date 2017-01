Gesthuizen verruilt Kamer voor kinderopvang

DEN HAAG - SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen gaat de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang leiden. Het SP-kopstuk, dat ruim een jaar geleden een vergeefse poging deed partijvoorzitter te worden, had al aangekondigd dat ze niet meer zou terugkeren in de nieuwe Tweede Kamer.

Door ANP - 12-1-2017, 18:11 (Update 12-1-2017, 18:11)

Gesthuizen zit inmiddels ruim tien jaar voor de SP in de Kamer. Ze voerde na haar aantreden ook even het woord over kinderopvang, maar boog zich vervolgens vooral over immigratie en economische zaken.

De BMK vertegenwoordigt kinderdagverblijven zonder winstoogmerk. De leden kozen Gesthuizen donderdag op een ledenvergadering. De aankomend voorzitter is ingenomen met haar nieuwe werkveld, dat ze alleen al ,,als afnemer van kinderopvang'' de afgelopen jaren nauwlettend is blijven volgen.

Gesthuizen volgt Kathalijne Buitenweg op, die de omgekeerde overstap maakt en na de verkiezingen hoopt aan te treden als Kamerlid voor GroenLinks.