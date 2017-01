Maaskades dicht vanwege hoogwater

ROTTERDAM - In Rotterdam worden verschillende kades afgezet omdat vrijdagmiddag een hoge waterstand wordt verwacht in de Maas. Dat heeft de gemeente donderdag gemeld.

Door ANP - 12-1-2017, 18:22 (Update 12-1-2017, 18:29)

De afzettingen komen op kades op het Noordereiland, op de Maasboulevard en bij de Esch, op de Wilhelminakade, bij de Kreeksehaven en het Zuiddiepje in Oud IJsselmonde en langs de Piet Smitkade en het Boterdiep in de omgeving van het Feyenoordstadion. Auto's worden als het nodig is weggesleept.

Tijdens het hoogwater houden politie en gemeente de situatie in de gaten.

Het hoogwater heeft te maken met twee achtereenvolgende stormen in combinatie met springtij in de Noordzee. Mogelijk wordt vrijdag de Maeslantkering bij Hoek van Holland gesloten.

Behalve Rotterdam worden ook in andere plaatsen langs de Maas kades afgesloten. In Maassluis gaat de loswal op de Burgemeester de Jonghkade dicht. In Vlaardingen gaan de loswallen en rijwegen langs de Buitenhaven en de Koningin Wilhelminahaven en het oostelijk deel van de Maasboulevard dicht.