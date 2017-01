Ook code oranje voor provincie Overijssel

DE BILT - Het KNMI heeft de afgekondigde code oranje uitgebreid naar de provincie Overijssel. Eerder werd deze waarschuwing al afgegeven voor Noord-Brabant en Gelderland.

Door ANP - 13-1-2017, 0:16 (Update 13-1-2017, 0:16)

In een strook van Overijssel, via Gelderland naar Noord-Brabant kan in de nacht van donderdag op vrijdag op meerdere plaatsen vijf tot tien centimeter sneeuw vallen. Bij code oranje zegt het KNMI: wees voorbereid. Het is een waarschuwing die wordt afgekondigd als een weersverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.

In Limburg is in de loop van de nacht bovendien kans op zware windstoten tot ongeveer 75 km/uur. In combinatie met sneeuw geeft dat extra hinder. In Zeeland zijn vannacht zware windstoten mogelijk tot 80-90 km/uur.