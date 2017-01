KNMI beëindigt code oranje, nog wel code geel

DE BILT - Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg beëindigd. De weerdienst waarschuwt nog wel voor gladheid in het oosten. Naar verwachting zal die gladheid halverwege de ochtend zijn verdwenen. Voor het hele land geldt nog wel code geel.

Door ANP - 13-1-2017, 6:26 (Update 13-1-2017, 6:26)

Verder komen er de komende uren in Zeeland en Zuid-Holland zware windstoten voor.

Door de sneeuwval ontstonden in de nacht van donderdag op vrijdag diverse files. Op snelwegen schaarden vrachtwagens, waardoor wegen dicht moesten.

De brandweer in Gelderland had het druk met stormschades. Door het gewicht van de sneeuw braken in verschillende steden en dorpen takken van bomen af.