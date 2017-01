Politieactie bij clubhuis No Surrender Emmen

EMMEN - De gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie zijn vrijdagochtend bezig met een onderzoek bij het clubhuis van No Surrender in Emmen en in een woning. De actie, aan de Kapitein Hatterasstraat, begon om 07.00 uur, melden politie en gemeente. Er is een arrestatie verricht.

Door ANP - 13-1-2017, 8:00 (Update 13-1-2017, 8:03)

Het clubhuis is door de autoriteiten gesloten en de politie doorzoekt het pand. Ook onderzoekt de politie een woning van een No Surrender-bestuurslid. De bewoner, een 48-jarige man uit Klazienaveen, is gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen.

Het gebied rond het clubhuis is afgezet en er geldt een noodbevel: niemand mag het gebied op zonder toestemming.