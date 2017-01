No Surrender-captain: Te triest voor woorden

EMMEN - Voorman Henk Kuipers van No Surrender heeft in een reactie op Facebook geklaagd over het onderzoek naar zijn motorclub in Emmen. Hij noemt die ,,te triest voor woorden'' en hekelt de actie tegen zijn twee dochters, die vrijdagochtend op weg naar school met getrokken pistolen door de politie uit de auto van een buurvrouw zouden zijn gehaald.

Door ANP - 13-1-2017, 10:40 (Update 13-1-2017, 10:40)

,,Wat zijn jullie een stel stumperds'', briest Kuipers op het filmpje op de website van Dagblad van het Noorden. Kuipers is niet alleen voorman bij het chapter in Emmen en het landelijke chapter van de motorclub, maar wil met zijn politieke partij Rechtdoor tevens meedoen aan de parlementsverkiezingen in maart. Kuipers woont in Klazienaveen, maar is niet de man die vrijdag in die plaats is aangehouden. In november werden al huiszoekingen gedaan bij twee andere bestuursleden van No Surrender, onder wie bij een inwoner van Klazienaveen.

Locoburgemeester Bouke Arends van Emmen geeft vrijdagochtend rond 11.00 uur samen met politie en Openbaar Ministerie een toelichting op de actie bij het clubhuis van No Surrender.