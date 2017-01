Familie toch bij herdenking dode scholier

HEERLEN - De familie van Tharukshan Selvam was vrijdagochtend toch bij de herdenking van de jongen, die afgelopen zondag zelfmoord pleegde na aanhoudende pesterijen.

Door ANP - 13-1-2017, 11:52 (Update 13-1-2017, 11:52)

De emotionele herdenkingsdienst vond plaats in het Grotiuscollege in Heerlen, waar de vijftienjarige jongen op school zat. Honderden leerlingen luisterden er naar liedjes, teksten en gedichten van medeleerlingen. Na afloop werden witte ballonnen met zelfbedachte teksten opgelaten.

Donderdag liet de familie nog weten de herdenking te mijden omdat die plaatsvond in de school waar Tharukshan aanhoudend gepest zou zijn.

,,We zijn heel blij dat ze er toch bij waren'', zei Frank Schings, voorzitter van de scholenkoepel waaronder het Grotiuscollege valt. ,,De emoties liepen heel hoog op. Twee medewerkers van de school zijn na afloop meegegaan om met de familie te praten over de crematie maandag.'' Die vindt in besloten kring plaats.