Baudet: Staat treuzelt na referendum

DEN HAAG - ,,De Nederlandse regering heeft haar wettelijke verplichting verzaakt door eindeloos te treuzelen met de beslissing over wat te doen met de nee-stem van het Oekraïne-referendum afgelopen april." Dat betoogde de partij Forum voor de Democratie vrijdag in de rechtbank in Den Haag.

Door ANP - 13-1-2017, 11:59 (Update 13-1-2017, 11:59)

De politieke partij van frontman en referendum-aanjager Thierry Baudet, die meedoet met de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer, had een zaak aangespannen tegen de Staat.

De advocaten van de Staat lieten echter direct weten dat zij niet op de juiste plek waren. ,,De politiek is aan zet. Het debat moet daar plaatsvinden, niet in de rechtbank. Forum voor Democratie vraagt om een ingreep in het wetgevingsproces. En dat is geen taak van de rechter, omdat we hier een scheiding van wetgevende en rechtsprekende machten hebben."