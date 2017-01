Minister noemt misdaadnotitie discussiestuk

DEN HAAG - Justitieminister Ard van der Steur beschouwt een vrijdag uitgelekte notitie over de omvang van de criminaliteit als een discussiestuk. ,,Daarmee kunnen we ons voorbereiden op de toekomst'', liet de minister weten in een reactie.

Door ANP - 13-1-2017, 14:01 (Update 13-1-2017, 14:01)

In het via Trouw uitgelekte stuk staat dat de criminaliteit in Nederland groter is dan uit officiële cijfers blijkt en dat politie en justitie te weinig capaciteit hebben om alles te kunnen aanpakken.

Van der Steur stelt dat politie en het OM samen kijken naar knelpunten en oplossingen bij de registratie, opsporing en vervolging. Aard en omvang van de misdaad zijn lastig te bepalen; daar wordt ook onderzoek naar gedaan, aldus Van der Steur.

Het kabinet heeft al maatregelen genomen en structureel 450 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om de sector te versterken, benadrukt de minister.