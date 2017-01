Nederlandse pedofiel naar hoogste hof België

ANTWERPEN - De Nederlandse veroordeelde pedoseksueel Pieter C. (61) gaat in beroep bij de hoogste Belgische rechtbank, het Hof van Cassatie, bevestigen zijn advocaten vrijdag. C. werd eind november in hoger beroep in België veroordeeld tot negentien jaar celstraf en vijftien jaar tbs wegens kindermisbruik. De rechtbank in Antwerpen legde in januari al dezelfde straf op.

Door ANP - 13-1-2017, 14:13 (Update 13-1-2017, 14:13)

De in Antwerpen wonende beleggingsadviseur misbruikte zijn drie Cambodjaanse adoptiedochters en twee Filipijnse meisjes en deelde filmpjes hiervan. Hij gaf zich in maart vorig jaar uit vrees voor wraak over aan de politie in Cambodja en werd bij terugkeer in België aangehouden.

De zakenman heeft het kindermisbruik en het maken en verspreiden van kinderporno bekend. Hij heeft ook spijt betoond. Hij is inmiddels medisch behandeld.