Man overleden na aanrijding op A28

BEILEN - Een twintigjarige Groninger is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen op de A28 bij Beilen na te zijn aangereden. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden. De 53-jarige eigenaar van de auto, een man uit Assen, is later in de nacht aangehouden, aldus de politie.

Door ANP - 14-1-2017, 3:35 (Update 14-1-2017, 10:08)

Agenten kregen een melding dat op de A28 een ernstig gewonde man lag. Een vrachtwagenchauffeur had inmiddels zijn truck zo neergezet dat het overige verkeer niet bij het slachtoffer kon komen. Toen de hulpdiensten arriveerden was de man overleden. Het is nog niet duidelijk waarom de Groninger de snelweg was opgelopen.