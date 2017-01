Spanje pakt mogelijk Nederlandse jihadist op

GERONA - Op verzoek van de Nederlandse justitie is in het Spaanse Figueras een Marokkaan aangehouden die Nederlandse papieren heeft en banden zou hebben met de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Spaanse media meldden zaterdag dat de verdachte uit Turkije naar Spanje was gereisd. Zijn aanhouding vrijdag is het gevolg van samenwerking van inlichtingendiensten van verscheidene landen.

Door ANP - 14-1-2017, 14:01 (Update 14-1-2017, 14:01)

Dankzij de plaatselijke politie van Figueras is hij getraceerd, berichtte de krant La Vanguardia. Hij is opgepakt omdat de vrees bestaat dat hij na zijn terugkeer uit Turkije in Europa een aanslag wilde plegen.