Vermoedelijk opzet bij woningbrand Amersfoort

ANP Vermoedelijk opzet bij woningbrand Amersfoort

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort heeft het vermoeden dat een brand in een woning aan de Gounodstraat met opzet is aangestoken. Door de brand in de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een elfjarig meisje ernstig gewond. Ze is opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk.

Door ANP - 14-1-2017, 14:27 (Update 14-1-2017, 14:27)

De politie noemt haar toestand zorgelijk. De 25-jarige zus van het meisje is met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding van een woningbrand. Na het blussen van de brand vonden hulpdiensten het elfjarige meisje.