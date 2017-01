Honderden condoleances voor overleden agent

DEN HAAG - Op een online condoleanceregister voor de overleden Haagse agent Mario hebben zaterdag al vele honderden mensen een bericht achtergelaten. Het register werd vrijdag geopend.

Door ANP - 14-1-2017, 22:08 (Update 14-1-2017, 22:08)

Onder de ondertekenaars zijn veel collega's en vrienden, maar ook mensen die de agent niet kenden maar wel zijn nabestaanden een hart onder de riem willen steken. Alle condoleances worden op termijn in de vorm van een boek aangeboden aan de familie.

De 36-jarige politieman Mario werd tijdens de jaarwisseling in Den Haag aangereden. Hij overleed na anderhalve week in coma te hebben gelegen. Het lijkt erop dat de aanrijding geen opzet was. Onderzocht wordt nog of de 27-jarige bestuurster iets te verwijten valt.