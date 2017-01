Ook voor zondagavond waarschuwing gladheid

DE BILT - Het verkeer moet zondag in het hele land rekening houden met gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In de kustprovincies kan er af en toe nog een winterse bui vallen, waarschuwt het KNMI.

Door ANP - 15-1-2017, 7:39 (Update 15-1-2017, 7:39)

Aan het eind van de ochtend verdwijnt de gladheid tijdelijk maar in de avond duikelt de temperatuur weer omlaag. Gladheid kan dan ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten. Ook in de nacht naar maandag moet het verkeer voorzichtig doen. Tot 11.00 uur zondagochtend is code geel van kracht in het hele land. Vanaf 18.00 uur geldt opnieuw dezelfde waarschuwing.

Gladheid veroorzaakte in de nacht naar zondag behoorlijk wat ongelukken. In het Overijsselse Rouveen raakten twee mensen gewond nadat ze met hun auto tegen een boom waren gereden. Ook op verscheidene snelwegen kwam het tot glijpartijen met blikschade tot gevolg.