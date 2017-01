Vriend steelt auto van beschonken bestuurder

ANP Vriend steelt auto van beschonken bestuurder

MIDDELBURG - Een 27-jarige automobilist uit Vlissingen die na een blaastest mee moest naar het bureau, keek in de nacht van zaterdag op zondag raar op. Een van zijn vrienden die bij hem in de auto zat, ging er met het voertuig vandoor zonder toestemming van de eigenaar.

Door ANP - 15-1-2017, 9:56 (Update 15-1-2017, 9:56)

De bestuurder had zijn sleutels afgegeven zodat zijn maten muziek konden luisteren. Ze mochten onder geen beding met de auto gaan rijden, waarschuwde hij nog. Eenmaal op het bureau hoorden agenten die de man hadden meegenomen dat er een achtervolging gaande was tussen Middelburg en Oost-Souburg. Het bleek om de auto van de Vlissinger te gaan.

Zijn voertuig raakte beschadigd tijdens de achtervolging. Omdat hij toch al op het bureau was, deed de man meteen maar aangifte van joyriding. De man die zijn auto bestuurde, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden en overgebracht naar een politiecel in Torentijd.