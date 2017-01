GeenPeil presenteert lijst met 'stemkastjes'

DEN HAAG - GeenPeil heeft zondag de lijst met kandidaten bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Nieuwe namen zijn onder anderen Alptekin Akdogan, Niels de Swart en Geert-Johan Riemer, die hielpen bij het Oekraïne-referendum, en zelfstandig onderneemster Vivienne Groenewoud.

Door ANP - 15-1-2017, 11:07 (Update 15-1-2017, 11:07)

De top van de lijst onder aanvoering van lijsttrekker Jan Dijkgraaf was al bekend met onder anderen juriste en raadslid Beryl Dreijer en IT'er Ahmed Aarad, die ook bijdragen leverde aan weblog GeenStijl. In totaal staan er veertien mensen op. De volgorde lijkt overigens niet alles te zeggen.

Dijkgraaf zegt dat GeenPeil geen veertien zetels gaat halen, maar dat de kandidaten één opdracht hebben gekregen: ,,Ga je gang. Kaap mijn kansen maar. Haal die 15.000 stemmen en campaign jezelf de Kamer in. Het gaat namelijk niet om wíe er in de Kamer komt, het gaat er om dát we in de Kamer komen.''

De partij belooft dat de toekomstige Kamerleden zullen fungeren als 'stemkastjes'. De leden van de partij kunnen online bepalen wat Kamerleden van GeenPeil moeten doen. Elk wetsvoorstel wordt zo een micro-referendum, zei lijsttrekker Dijkgraaf eerder.