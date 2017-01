Rutte: kans op regeren VVD met PVV is nul

ANP Rutte: kans op regeren VVD met PVV is nul

DEN HAAG - De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat heeft premier Mark Rutte zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof.

Door ANP - 15-1-2017, 13:50 (Update 15-1-2017, 14:27)

VVD-leider Rutte heeft eerder ook al gezegd dat de kans heel klein was, maar ook dat hij in principe geen partijen uitsluit. ,,Dat gaat niet gebeuren'', zei hij zondag, ,,de kans is niet 0,1, de kans is nul''. De 'minder Marokkanen'-uitspraken van PVV-leider Geert Wilders en ook diens zware kritiek op de rechterlijke macht na zijn veroordeling voor die uitlatingen, zijn voor Rutte redenen dat hij ,,niet met hem wil werken''.

Hoewel de kans op samenwerking met de PVV ,,nul'' is, houdt Rutte tegelijkertijd vol dat het uitsluiten van partijen iets is ,,wat de VVD niet doet'' omdat dit ,,betekent dat je tegen die kiezer zegt, we nemen u niet serieus''. Dat hij niet wil samenwerken met de partij PVV ,,is puur vanuit de inhoud'' maar met de kiezers van de PVV wil hij juist in gesprek, verklaarde de premier.

Inhoudelijk nul

Fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD zei in december ook al dat de kans dat de liberalen gaan regeren met de PVV ,,inhoudelijk nul'' is.

PVV-leider Geert Wilders reageerde zondag op de woorden van Rutte met een korte tweet: ,,De arrogantie van de macht. Corrigeer Rutte. Op 15 maart''. Wilders heeft vorig jaar zelf gezegd dat hij niet met de VVD wil regeren zolang Rutte daar nog aan het roer staat.

Rutte en Wilders werkten van 2010 tot in 2012 samen toen de PVV steun gaf aan het minderheidskabinet van CDA en VVD. Volgens Rutte heeft Wilders toen uit partijbelang de steun opgezegd en Nederland midden in de crisis met nieuwe verkiezingen opgezadeld.