ANP Verdachte liquidatie Eindhoven blijft vast

DEN BOSCH - Patrick V., hoofdverdachte van de liquidatie van Tommie van der Burg uit Best, blijft langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank in Den Bosch maandag tijdens een voorbereidende rechtszitting. De andere verdachte, Monique G., was vanwege privéomstandigheden al wel op vrije voeten.

Door ANP - 16-1-2017, 11:28 (Update 16-1-2017, 11:28)

Van der Burg (31) werd bijna twee jaar geleden doodgeschoten bij het Van der Valk-hotel in Eindhoven. Daar werd hij opgewacht. Justitie vermoedt dat de vrouwelijke verdachte de hoofdverdachte had ingeseind dat het slachtoffer onderweg was.

V. heeft maandag ontkend: ,,Ik ben niet de schutter’’, zei hij. Advocaat Bert de Rooij had gesteld dat het bewijs dat er nu ligt niet ernstig genoeg meer is om de hoofdverdachte langer vast te houden. De officier van justitie en de rechtbank deelden die mening niet.