ANP Arrestant na aanhouding overleden

HOUTEN - In Houten is in de nacht van zondag op maandag een man overleden die door de politie in Amersfoort was gearresteerd.

Door ANP - 16-1-2017, 12:07 (Update 16-1-2017, 12:07)

De politie wilde de dertigjarige man uit Nijkerk aanhouden voor verdacht rijgedrag. Hij ging ervandoor, maar werd na een achtervolging ingerekend. Hij verzette zich toen hij in de boeien werd geslagen.

De arrestant werd overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Kort nadat hij was vastgezet, werd hij onwel, waarop hij werd vervoerd naar een ziekenhuis. Daar overleed hij later in de nacht.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart.