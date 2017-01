OM: vrouw schoot honden dood uit noodweer

WERNHOUT - De vrouw die zondag twee vechthonden doodschoot om het leven van haar man te redden, wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Voor het pistool had het stel een vergunning en de vrouw handelde uit noodweer, oordeelt de officier van justitie.

Door ANP - 16-1-2017, 13:13 (Update 16-1-2017, 13:13)

De man en zijn vrouw waren nabij hun huis in Wernhout (Noord-Brabant) aan het wandelen met hun honden, die ruzie met elkaar kregen. Toen de man tussenbeide wilde komen, werd hij door beide honden tegelijk aangevallen. De vrouw rende naar huis om een pistool te halen. Toen ze terugkwam schoot ze beide dieren dood terwijl ze hun baas nog aan het toetakelen waren.

De politie laat weten dat de vrouw wel de vergunningvoorschriften heeft overtreden door het vuurwapen op de openbare weg te gebruiken. De politie gaat daarom nog overwegen of ze het pistool terugkrijgt en of ze de wapenvergunning mag houden.

Het slachtoffer ligt ernstig toegetakeld in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.