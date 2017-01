Opnieuw ruiming vliegtuigbommen Rijsenhout

RIJSENHOUT - Op een akkerland langs de A4 bij Rijsenhout, in de buurt van Schiphol, zijn maandag twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. De bommen van 50 kilo per stuk waren in een zogenoemde springput gelegd om schade door trillingen zo veel mogelijk te voorkomen.

Door ANP - 16-1-2017, 14:52 (Update 16-1-2017, 16:11)

De explosieven werden destijds door zowel de Duitsers als de geallieerden afgeworpen op een 'schijnvliegveld' dat de indruk van een vliegbasis moest wekken. De afgelopen maanden zijn in het gebied in de gemeente Haarlemmermeer dertig bommen ontdekt.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in november en december al vier van de dertig bommen geruimd, de rest komt voor het eind van de maand aan de beurt. Omwonenden hoeven volgens de gemeente Haarlemmermeer niet te worden geëvacueerd.

