ANP Twee verdachten rellen Vlissingen nog vast

VLISSINGEN - Twee van de verdachten van de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in Vlissingen zitten nog vast.

Door ANP - 16-1-2017, 17:01 (Update 16-1-2017, 17:01)

Het gaat om een 34-jarige man, die al sinds 1 januari vastzit op verdenking van brandstichting. Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog twee weken in hechtenis.

Ook een negentienjarige inwoner van de stad die zich afgelopen vrijdag meldde op het politiebureau, blijft nog in voorarrest. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de rellen is nog in volle gang, meldt het Openbaar Ministerie.

Bedreiging

Van vier andere mogelijke betrokkenen is er op dit moment geen reden om ze langer vast te houden. Ze blijven wel verdachten. Justitie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.

De vier worden verdacht van onder meer brandstichting, bedreiging, openlijke geweldpleging en mogelijke betrokkenheid bij brandstichting. Na de ongeregeldheden werden in totaal zo'n dertig aangiften opgenomen voor vernielingen aan onder meer woningen, winkels en auto's.