’Meer JSF’s en meer trainen’

BREDA - De luchtmacht heeft meer JSF-toestellen nodig dan besteld zijn. En de straaljager- en helikopterpiloten moeten trainen om te leren hun mannetje te staan tijdens luchtgevechten.

Door Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven - 17-1-2017, 7:00 (Update 17-1-2017, 7:00)

Dat zegt de Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt. Volgens de luitenant-generaal kan het krijgsmachtdeel dit jaar, na jaren bezuinigen, weer bouwen.

De luchtmacht richt zich daarbij vooral op luchtverdediging en grote missies. „Die taak hebben we er een beetje bij gedaan”, zegt Luyt. „Het accent lag op missies zoals tegen IS. We kwamen daarmee weg. Nu is...