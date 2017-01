Stroomstoring helemaal voorbij

AMSTERDAM - De stroomstoring in Amsterdam, Zaandam en Landsmeer is helemaal voorbij. Dat heeft netbeheerder Liander even na 9.00 uur laten weten.

Door ANP - 17-1-2017, 9:18 (Update 17-1-2017, 9:18)

Rond 4.00 uur viel de stroom in de hoofdstad en omliggende plaatsen bij 360.000 klanten uit. Rond 6.30 uur hadden zo'n 160.000 klanten weer stroom. In de loop van de ochtend volgden de andere huishoudens.