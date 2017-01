Bevoorrading AH in de knel door stroomstoring

Archieffoto

ZAANDAM - Klanten van Albert Heijn kunnen dinsdag en woensdag te maken krijgen met enkele lege schappen in de winkels.

Zeker honderd filialen van de supermarktketen in het noordwestelijk deel van het land worden niet of met flinke vertraging bevoorraad. Dat komt door de stroomstoring in Amsterdam en omgeving die ook het distributiecentrum in Zaandam trof.

Volgens een woordvoerster konden daardoor veel vrachtwagens niet vertrekken. Albert Heijn heeft meer dan honderd oproepkrachten ingeschakeld om de achterstanden weg te werken. Naar verwachting zijn alle schappen woensdag aan het eind van de ochtend weer volledig gevuld.

Door de storing vielen in het distributiecentrum en de filialen de koelinstallaties uit, maar er hoeven er geen producten te worden weggegooid omdat de meeste panden een noodstroomvoorziening hebben.