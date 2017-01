Poekie

Aan de keukentafel in Brabant zat ik met Wim, een duivenmelkersvriend. Hij zei: ,,Ik had gisteren een vreemde avond. Mijn buurvrouw belde aan en zei: hij is terug.’’

Wim keek mij aan, hij vond dat ik dat maar moest snappen. Was zijn beste duif terug? Eindelijk, vier maanden? Hij ging door: ,,Ik heb je toch verteld, over die kat van mij? Er is één manier om geen last te hebben van buurkatten en dat is: zelf een kat nemen. Die houdt alle vreemde katten buiten de tuin, en buiten je duiven. Maar ja, nu Siep er niet meer is, hebben alle katten uit de straat vrij spel.’’

Siep was de bazige kat van Wim die op hoge leeftijd, achttien jaar oud, was doodgegaan. Wim: ,,Dus sinds Siep weg is, heb ik wat te stellen met al die tijgers uit de buurt. Elk jaar grijpen ze wel een paar jonge duiven. Laatst had ik zelfs een vreemde kat in de gazen ren, schoot door mijn benen weer naar buiten.’’ Wim: ,,De grootste ellendeling van de buurt is Poek, van de buren, een dikke vette, ziet er ook nog uit als een tijger.’’

Af en toe hield Wim even stil om er zeker van te zijn of alles wel tot me doordrong.

,,Jongen, dan hoorde ik buurvrouw roepen: Poekie Poekie, kom maar, brokjes voor Poekie Poekie. Nou, dan kon ik me haast niet inhouden. Poekie Poekie, barst met je Poekie Poekie, granaat in je broekie.’’ We lachten. ,,Maar opeens was bij mij de maat vol. Poekie had een van mijn topduiven gegrepen, de Sven, en holde er mee de tuin uit, Sven in zijn bek, fladderend als een propeller.’’

Wim keek mij aan. ,,Ik heb die Poekie gevangen, met een kooi, vier weken terug, witheet was ik. Maar ja, en dan?’’ Precies. ,,Ik heb ’m in een duivenmand gestopt en ik ben die nacht gaan rijden. Dat is ook wat hoor, trouwens, met zo’n klagende altviool achterin je auto. Ik was nog bang dat ik aangehouden zou worden. Na twintig minuten rijden heb ik die Poekie losgelaten, vlakbij een bos, vlakbij de Belgische grens, toch zo’n dertig kilometer hier vandaan.’’ Wim, benadrukkend: ,,Viér weken geleden dus.’’ En na een paar maten rust: ,,Maar ja, de volgende dag stond buurvrouw al op de stoep. Of ik Poekie soms gezien had, misschien. Nee, zei ik. Poekie was vannacht niet thuisgekomen. O, zei ik. Wat gek, zei ik. Had -ie zeker geen honger, zei ik. En zo ging het nog een paar dagen door. Ik zal je zeggen: Ik ben zelfs met haar gaan zoeken, want ze heeft geen auto.’’ Dat ging wel wat ver. Wim: ,,Maar ach, alles went tenslotte, ook voor buurvrouw. Na een dag of tien hoorde ik er niets meer over.’’

Of ik bier wilde? Zéker.

Wim: ,,Dus had ik gisteren een beetje vreemde avond, begrijp je. Hij is terug, kraaide buurvrouw! Weet je wie? Poekie! Had vier weken over die dertig kilometer gedaan. De weg naar huis gevonden, langs snelwegen, over een brug, dwars door de stad. Lijkt wel een postduif, wat je zegt.’’ Ik keek Wim aan. ,,Zat ik me dus gisteravond bij de buren aan het gebak! Aan de vlaai omdat ’onze’ Poekie weer terug was. Een uur lang een beetje meegeluld over waar de schat gezeten zou kunnen hebben.’’

En nu?

Wim: ,,Ach, als je mijn buurjongetje met die Poekie had gezien, gisteren. Vermagerde kat, op schoot. Viezig, en maar snorren.’’ En na een slok bier: ,,Dus heb ik vanochtend besloten, ik neem een nieuwe kat.’’

