ANP Eis van 20 jaar voor moord IJsselstein

UTRECHT - Twee 23-jarige mannen, die elkaar kenden uit de jeugdgevangenis, hebben volgens het Openbaar Ministerie in april vorig jaar Samir Erraghib uit IJsselstein voor de deur van zijn woning doodgeschoten. Waarom ze dat deden is niet duidelijk, maar het OM vindt dat beiden daarvoor een celstraf van twintig jaar verdienen, zo bleek dinsdag voor de rechtbank in Utrecht.

Door ANP - 17-1-2017, 16:40 (Update 17-1-2017, 17:35)

Verdachte Bowy T. heeft sinds zijn arrestatie geen woord gezegd over de moord of zijn rol daarin. De ander, Abdelghani el H., zei dinsdag voor het eerst iets. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de dood van Erraghib. ,,Erg ongeloofwaardig'', aldus het OM, dat beide mannen even schuldig acht aan de liquidatie. ,,Een kille en brute moord voor de ogen van het zevenjarige dochtertje dat bij haar vader in de auto zat.''

Na de schietpartij wilden de verdachten ervandoor in een gestolen vluchtauto, maar die had een lege accu. In die auto vond de politie later een bivakmuts met DNA-sporen van T., vingerafdrukken en een tas met drie wapens en een patroonhouder voor een automatisch wapen. Met een van de drie wapens bleek Erraghib doorzeefd te zijn. Getuigen hebben gezegd dat ze op de avond van de moord mannen met een kalasjnikov of een machinegeweer en een handwapen hebben zien lopen.

Tuinhuisje

El H. vluchtte te voet door een sloot naar een tuinhuisje. Toen hij werd gevonden had hij een natte broek vol kroos. In het tuinhuisje vond de politie een tas met meer natte kleren en een bivakmuts met zijn DNA. Volgens El H. was hij in IJsselstein om naar een vriend te gaan. Hij vluchtte toen hij sirenes hoorde, omdat hij niet was teruggekeerd naar de gevangenis van een verlof. Verdachte T. zat op de avond van de liquidatie in de laatste fase van jeugd-tbs.

,,Wie er precies heeft geschoten blijft een vraag'', zei het OM. ,,Maar het staat vast dat beide mannen, hoewel nog heel jong, koele moordenaars zijn, tegen wie de maatschappij moet worden beschermd.''