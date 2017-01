Reizigers teruggehaald uit Gambia

DEN HAAG - Ruim 1600 mensen die op dit moment reizen door Gambia via reisorganisaties TUI en Corendon worden teruggehaald naar Nederland. De organisaties doen dat omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders ontraadt vakantiereizen te ondernemen naar het land in Afrika.

Door ANP - 17-1-2017, 18:48 (Update 17-1-2017, 19:20)

,,Er worden ernstige onregelmatigheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia. Dat kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers'', aldus TUI. Ruim achthonderd mensen zijn via TUI in Gambia.

Volgens TUI is het land nu niet geschikt als toeristische bestemming. TUI brengt de komende dagen geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia. De mensen die naar Nederland teruggaan, worden woensdag en donderdag opgehaald, als de situatie op het vliegveld van Banjul dit toelaat. Het merendeel van de reizigers verblijft in een hotel, maar er zijn er ook die slechts een ticket geboekt hebben, aldus de organisatie die contact probeert te krijgen met alle reizigers in Gambia.

Volgens directeur Steven van der Heijden van Corendon is het laatste bericht dat het vliegveld in Banjul dinsdagavond zou zijn gesloten: ,,Het is dus nog maar de vraag of we de mensen vannacht kunnen ophalen.'' Corendon denkt vier vluchten nodig te hebben om iedereen mee te nemen. De reisorganisatie heeft een deel van de mensen nog niet kunnen bereiken. Corendon heeft 831 mensen in het land.