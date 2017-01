Onderzoek naar doden tijdens stroomstoring

AMSTERDAM - De dood van twee personen tijdens de stroomstoring die dinsdag Amsterdam en omgeving trof, wordt onderzocht. Dat heeft de gemeente Amsterdam laten weten. Het betreft het overlijden van een 83-jarige vrouw, van wie de zoon geen contact kon krijgen met de meldkamer toen hij 112 belde en de vondst van een overleden vrouw in haar woning. Hierbij bestaat het vermoeden dat het overlijden het gevolg is van de uitval van de zuurstofvoorziening waar deze persoon afhankelijk van was.

Door ANP - 17-1-2017, 20:56 (Update 17-1-2017, 20:56)