Meisje uit Driebergen gevonden

ANP Meisje uit Driebergen gevonden

DRIEBERGEN - Het meisje (13) Ikram Ammari dat sinds maandag werd vermist, is in goede gezondheid gevonden, meldt de politie dinsdagavond. Naar haar was dinsdag een grote zoekactie in de bossen rond Zeist en Driebergen op touw gezet. De politie is met het meisje in gesprek over wat zij sinds haar verdwijning heeft gedaan en waar zij is geweest. Om die reden kan de politie nog niet meer vertellen.

Door ANP - 17-1-2017, 21:07 (Update 17-1-2017, 21:20)

De vmbo-scholiere werd vermist sinds ze maandagmiddag niet thuis kwam van school. Ze werd maandag rond 15.30 uur voor het laatst gezien in Zeist en eerder in de omgeving van het station Driebergen/Zeist. Maandagavond laat werd een bericht verspreid via Burgernet, waarna een deelnemer liet weten haar fiets te hebben gezien in een bosgebied in de omgeving van Zeist. Daarop werd dinsdag de zoekactie op touw gezet.

De zoektocht leverde niks op. ,,We hebben ook geen zaken meer aangetroffen waaruit blijkt dat ze in het gebied is geweest'', zei een woordvoerster van de politie Midden-Nederland. Eerder dinsdag werden haar fiets en tas in het bosperceel gevonden. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen die duidden op een misdrijf. Aan de zoektocht namen mariniers deel, de mobiele eenheid, agenten en leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Ook een helikopter, speurhonden en politiepaarden werden ingezet.