Eerste vlucht Gambia in middag op Schiphol

SCHIPHOL - De eerste Nederlanders die in Gambia zaten, komen naar verwachting vanaf 15.30 uur aan op Schiphol. Reisorganisaties TUI en Corendon sturen in totaal acht toestellen naar het West-Afrikaanse land om Nederlanders op te halen. De organisaties halen hen daar weg, nadat president Yahya Jammeh de noodtoestand had afgekondigd waardoor de kans op onrust als groot wordt ingeschat.

Door ANP - 18-1-2017, 7:45 (Update 18-1-2017, 10:07)

De meeste vliegtuigen zijn inmiddels vertrokken richting Gambia. Een woordvoerder van TUI laat weten dat omstreeks 09.15 uur het eerste toestel naar verwachting moet zijn geland. Corendon hoopt dat rond 12.30 uur het eerste vliegtuig landt op het vliegveld van hoofdstad Banjul.

Corendon verwacht dat voor 23.00 uur het laatste vliegtuig op Schiphol zal zijn geland. Met TUI is afgesproken dat die ook mensen meeneemt die via Corendon een ticket hadden geboekt. Ook neemt deze reisorganisatie Nederlanders mee die aan het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben aangegeven weg te willen. Sommige mensen, vooral degenen die alleen een ticket hadden gekocht, moeten van ver komen. TUI laat daarom ook later op de dag nog een vlucht vertrekken. ,,Wij laten niemand staan’’, aldus een woordvoerder.

Achterhalen van klanten

Hoeveel Nederlanders in totaal worden opgehaald, is nog onduidelijk. In de vliegtuigen van Corendon passen 189 mensen per toestel en volgens directeur Steven van der Heijden is de bedoeling dat de vliegtuigen vol vertrekken. TUI heeft 815 Nederlandse gasten in Gambia zitten. ,,Het zou kunnen zijn dat mensen niet terug willen. Dat is aan hen’’, aldus de woordvoerder van TUI.

Beide reisorganisaties zijn nog bezig met het achterhalen van klanten. Het gaat dan vooral om mensen die alleen een ticket bij ze hebben geboekt. Die mensen zitten bijvoorbeeld bij familie of zijn in het Afrikaanse land voor werk en zitten dus niet in een hotel. Bij Corendon gaat het om zo’n 200 mensen die los een ticket hebben geboekt. Daarvan zijn er inmiddels 130 bereikt, van wie er minimaal 60 terug willen. ,,Van de overige 70 is het de vraag of we ze gaan bereiken’’, aldus Van der Heijden.