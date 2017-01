Recordaantal shows Vrienden van Amstel

ANP Recordaantal shows Vrienden van Amstel

AMSTERDAM - Het muziekspektakel Vrienden van Amstel Live! viert volgend jaar zijn twintigste editie met een recordaantal van veertien shows, vijf meer dan anders. Dat heeft de organisatie woensdag gemeld. Donderdagochtend om 10.00 uur gaan 190.000 kaarten in de verkoop.

Door ANP - 18-1-2017, 9:25 (Update 18-1-2017, 9:27)

De veertien shows worden gehouden in Rotterdam Ahoy van 18 tot en met 22 januari, 24 tot en met 29 januari en 31 januari tot en met 2 februari 2018. Welke artiesten er optreden is nog niet bekend. ,,Dat blijft tot kort van tevoren een verrassing", zegt een woordvoerster. Doorgaans staan er grote namen op het programma.

Vrienden van Amstel Live! is een populair evenement. Voor de editie van dit jaar waren de 125.000 kaarten in korte tijd uitverkocht. De shows worden dit jaar gepresenteerd door Nick & Simon. Daarvoor was zanger Xander de Buisonjé zeven jaar lang de vaste 'kroegbaas'. Optredens zijn er van onder meer Marco Borsato, Golden Earring, VanVelzen, BLØF en Douwe Bob.

Het spektakel begon in 1998 als Heeren van Amstel Live! vanuit in het gelijknamige muziekcafé aan het Amsterdamse Thorbeckeplein. Het jaar daarop verkaste de 'grootste kroeg van Nederland' naar Ahoy en veranderde de naam van 'Heeren' in 'Vrienden'.