ANP Dj Martin Garrix treedt op voor War Child

AMSTERDAM - Dj Martin Garrix gaat volgende maand eenmalig optreden voor het goede doel. Op 21 februari staat hij in de Amsterdamse poptempel Paradiso om geld op te halen voor War Child. Garrix maakte dat woensdag bekend op radiozender Qmusic.

Door ANP - 18-1-2017, 10:08 (Update 18-1-2017, 10:08)

,,Ik zet me graag in voor goede doelen, waarvan War Child er een is. Ik vind het goed dat War Child wereldwijd honderdduizenden kinderen in oorlogsgebieden helpt en ik kom hier graag voor in actie", aldus Garrix. Hij treedt belangeloos op, alle opbrengsten van de avond in Paradiso gaan naar War Child.

De twintigjarige Garrix, artiestennaam van Martijn Garritsen, viert internationale successen als dance-dj. Vorig jaar werd hij door het toonaangevende Britse muziekblad DJ Mag verkozen tot beste dj ter wereld.