Groen licht voor afschieten 3000 damherten in Waterleidingduinen

DEN HAAG - De provincie Noord-Holland mag 3000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen afschieten, zo heeft de Raad van State woensdag in een uitspraak bepaald.

Op dit moment lopen er rond de 4000 damherten in het zwaar beschermde Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid rond. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam vinden dat veel teveel herten voor het 3.400 hectare grote waterleidingduingebied.

De vele damherten grazen grote hoeveelheden gras en jonge boompjes weg waardoor andere dier- en plantsoorten in gevaar zouden kunnen komen.

Allereerst stelt de Raad in de definitieve uitspraak vast dat het damhert in het duinwaterleidinggebied niet als beschermde soort is aangewezen. Het damhert is immers door de mens uitgezet en heeft zich succesvol voortgeplant.

Volgens de Raad zal de vermindering van het aantal herten juist gunstiger zijn voor diersoorten die wel beschermd zijn, zoals de korfslak. Bovendien mag de provinciale Faunabeheereenheid niet in de buurt van een vijftal bunkers schieten.

Daarin leven beschermde vleermuissoorten. De jagers mogen niet op minder dan 250 meter afstand van de bunkers damherten afschieten.

De uitspraak betekent een fikse domper voor tegenstander Faunabescherming. Die organisatie is fel gekant tegen het afschieten van dieren. Volgens Faunabescherming moet je de natuur zijn gang laten gaan.

En als er blijkbaar leefruimte is voor 4000 damherten dan moet je er zeker geen 3000 afschieten.

Overigens wees de Raad ook de bezwaren van tegenstander Stichting Herstel Inheems Duin af. Die natuurorganisatie vindt dat het damhert niet thuishoort in de duinen en dat er hoogstens ruimte is voor een stuk of 70. De Raad vindt het behoud van 1000 herten aanvaardbaar.

