LAKS liegt over deelname verkiezingen

DEN HAAG - Het plan van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) om in maart mee te doen aan de verkiezingen blijkt een hoax. De scholierenorganisatie maakte eerder deze week bekend de Kamer in te willen om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Woensdag werd bekend dat LAKS zich niet verkiesbaar stelt.

Door ANP - 18-1-2017, 10:42 (Update 18-1-2017, 12:46)

De organisatie, die hiervoor een persconferentie had georganiseerd, spreekt zelf van een ,,verkiezingsstunt''.

De hoofdredacties van de NOS en het ANP noemen het opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie zeer schadelijk. ,,Het LAKS heeft zich gediskwalificeerd als bron. Daar houden we vanaf nu rekening mee," aldus ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen. Volgens Marcel Gelauff, hoofdredacteur bij de NOS, schaadt de actie het vertrouwen van het publiek in de journalistiek. ,,Wij zullen intern bespreken hoe wij hadden kunnen voorkomen dat de NOS en daarmee ons publiek door u is misleid'', aldus Gelauff tegen LAKS. ,,Dat daarbij kritisch naar de werkwijze van uw organisatie en onze contacten met u wordt gekeken, nu en in de toekomst, spreekt daarbij voor zich''.