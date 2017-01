Ook bij Peilingwijzer verliest PVV

DEN HAAG - Ook in de woensdag gepubliceerde Peilingwijzer verliest de PVV. Met 29 tot 33 zetels blijft de partij de grootste, maar de VVD staat op 23 tot 27 zetels. Het verschil tussen beide partijen is de afgelopen twee maanden geslonken.

In een andere peiling die dinsdag verscheen was de voorsprong van de partij van Geert Wilders op de liberalen sterk teruggelopen tot maar één zetel, 30 tegenover 29. In december stond de PVV in de peiling van Kantar Public nog dertien zetels voor op de partij van premier Mark Rutte.

De terugval is mogelijk te verklaren door de afnemende aandacht in de media voor Geert Wilders. Eind vorig jaar was de rechtszaak tegen de PVV-leider.

GroenLinks

Na de koplopers volgen op afstand het CDA (ongeveer 16 zetels), D66 (15) en GroenLinks (14). Vooral GroenLinks staat hoog in de peiling vergeleken met de 4 zetels die de partij van Jesse Klaver nu in de Kamer heeft. GL is virtueel nu de grootste linkse partij. De SP staat op 13 en de PvdA volgt met 12.

Ook 50PLUS staat op flinke winst en zou op 9 zetels komen, evenals ChristenUnie (6), SGP en Partij voor de Dieren (beiden 4). DENK zou er één halen.

De Peilingwijzer combineert de peilingen van de andere peilingbureaus.