ANP Nieuwe biografie over prins Bernhard op komst

AMSTERDAM - Schrijver Dik van der Meulen komt met een nieuwe biografie over prins Bernhard. Het boek zal vooral gaan over de periode vanaf 1936, toen Bernhard in afwachting van zijn huwelijk met toenmalig prinses Juliana Nederlands staatsburger werd en hier ging wonen.

Door ANP - 18-1-2017, 15:54 (Update 18-1-2017, 15:54)

Uitgeverij Querido liet woensdag weten dat het boek op zichzelf staat, maar ook een aanvulling vormt op de veelbesproken biografie 'Bernhard, een verborgen geschiedenis' uit 2010 van Annejet van der Zijl. Zij stuitte tijdens haar onderzoek naar de jeugdjaren van de prins onder meer op een lidmaatschapskaart van een nationaalsocialistische studentenvereniging. Daarop stond vermeld dat hij ook lid was van de NSDAP. Bernhard zelf ontkende tot zijn dood dat hij ooit nazisympathieën had gekoesterd.

Voor het nieuwe boek heeft Van der Zijl haar onderzoeksarchief overgedragen aan Van der Meulen. ,,Ik weet uit ervaring hoe lastig het is om een objectief en fair boek te schrijven over iemand die zulke heftige en uiteenlopende reacties oproept als prins Bernhard'', zo citeerde Querido de schrijfster.

Wanneer het boek verschijnt is nog onbekend.