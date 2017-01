Lidmaatschap 50PLUS ontnomen om schoolreisje

HILVERSUM - 50PLUS heeft voorzitter Nico de Vos van de Noord-Hollandse afdeling van de partij het lidmaatschap ontnomen. De reden is dat De Vos uit de partijkas een schoolreisje heeft betaald van Den Helder naar het Binnenhof, waar ook zijn eigen kleindochter aan deelnam. Dat heeft landelijk partijvoorzitter Jan Nagel woensdag bevestigd na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad.

Door ANP - 18-1-2017, 22:52 (Update 18-1-2017, 22:52)

Nagel spreekt van belangenverstrengeling. ,,Dat kan niet'', oordeelt Nagel. Hij noemt het een klein incident, vergeleken met wat volgens hem bij sommige andere politieke partijen is voorgevallen. ,,Maar 50PLUS is een strenge partij'', aldus de partijvoorzitter. Hij benadrukt dat het geld dat afkomstig was uit de partijkas van de afdeling Noord-Holland hier niet voor gebruikt had mogen worden. De partij vordert het bedrag terug van De Vos.